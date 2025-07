Jaú tem Encontro de Produtores Rurais na 2ª feira

Jaú - Jaú (47 quilômetros de Bauru) promove nesta segunda-feira (28), das 8h30 às 12h, no Recinto de Exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, o Encontro de Produtores Rurais. Durante o evento, serão tratados assuntos como emissão de nota fiscal; arrendamento de terra e valores; pagamentos por serviços ambientais do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista; e Plano Safra 25/26, que traz novidades e oportunidades para o próximo ciclo agrícola.

No local, haverá aferição de pressão, teste de glicemia, verificação da situação do Cadastro Ambiental Rural e regularização ambiental dos imóveis rurais. As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/EncontroJau.