Em 5 anos, Bauru cai 20 posições em ranking de saneamento básico

Em nota enviada ao JC, a Prefeitura de Bauru afirmou que "atua para viabilizar a retomada das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, por meio de parceria com a iniciativa privada" e que "o edital para a concessão da ETE Vargem Limpa está em fase de adequação para a reabertura da licitação".

"A expectativa é de assinatura do contrato ainda neste semestre. Com a conclusão da estação, será possível coletar e tratar 100% do esgoto do município", acrescentou. Nesta sexta-feira (25), a prefeita afirmou em entrevista ao Programa Café com Política, uma parceria entre o JC e a 96FM, que o governo avalia incluir a água no pacote de concessões (leia mais na pág. 4).

O relatório revela também que Bauru investiu menos em saneamento entre 2019 e 2023 do que a média registrada entre as 20 piores cidades do ranking. Somadas, as cidades que compõem esse grupo registram investimento anual médio por habitante de R$ 78,40. Na chamada Sem Limites, a cifra atinge R$ 21,43.