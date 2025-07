Uma nova guerra no sudeste asiático

Como se não bastasse a terrível guerra do Vietnã, onde mais de 3 milhões de vietcongs perderam suas vidas e o exército americano ficou do lado do Vietnã do Sul, contra o Vietnã do Norte, apoiados pela Rússia e China, foi uma das mais sangrentas guerras, porque a utilização de armas como as bombas de napalm, produzida pelos americanos, causou efeito colateral que persegue os vietnamitas até hoje.

O que vimos agora é uma nova guerra entre Tailândia, mais uma vez apoiada pelos EUA, e o Camboja, apoiada pela Rússia e China. Esse conflito pode se estender pelo sudeste asiático, já que os dois países se utilizam das armas usadas nas guerras entre Rússia x Ucrânia, com drones, minas e mísseis balísticos que foram disparados entre os dois países.

Que mundo difícil esse onde a indústria bélica é a que mais cresce no mundo, agora sem exércitos e infantarias, a utilização dos drones kamikazes e os mísseis balísticos podem se estender como essa da Rússia e Ucrânia.