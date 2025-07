Com a devida vênia à inteligência artificial

A inteligência artificial veio para ficar, apesar dos esperneios de intelectuais e dos diretores das empresas de conteúdos, diga-se, grandes jornais que ainda restam. Ninguém ainda conseguiu enquadrar as big techs que estão se aproveitando dessa pirataria, para fazer dinheiro.

O Judiciário nem sequer conseguiu impor regras à internet, espécie de terra de ninguém, e surge a IA, onde todos fazem o que querem. Um mundo anárquico, para o bem e para o mal. Qualquer pessoa pode gerar textos reproduzindo o estilo de um grande escritor. Basta acionar o ChatGPT, o Gemini ou o Deepseek e abrir as ferramentas à disposição e encomendar o que quiser. Em poucos segundos o texto é produzido, com o estilo literário de um prêmio Nobel, sem que se possa acusar de plágio a plataforma, porque o palavreado é diferente do original e a temática tem derivações buscadas em títulos de outros autores.

As ferramentas foram treinadas com milhões de trechos de livros e análises publicadas na internet, sobre determinado assunto ou questionamento. O sistema de algoritmos se encarrega de explorar o contexto, pinçado aqui e ali, com sua tecnologia avançada. É a mesma dinâmica que persegue você com anúncios de mercadorias similares àquela que você demonstrou interesse, mesmo que só tenha dado um clique na figura surgida no Facebook.