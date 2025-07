Trio é preso em Arealva com pés de maconha e pinos com cocaína

Arealva - Uma operação coordenada pela Polícia Civil, que contou com apoio da Polícia Militar (PM), resultou na prisão em flagrante de três homens, no fim da tarde desta quinta-feira (24), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), e na apreensão de plantas de maconha, folhagens secas da droga, 30 pinos com cocaína e moto usada para entregar entorpecentes.

Após investigações relacionadas ao comércio de drogas, conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e pelo Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva, policiais civis da unidade e de Iacanga, juntamente com policiais militares locais, cumpriram mandados de busca em três endereços em Arealva.

Em um deles, no Centro, localizaram um dos investigados, de 34 anos, junto com outros dois homens, de 22 e 32 anos. No local, foram apreendidas plantas de “cannabis sativa”, grande quantidade de folhagem seca da droga, 30 pinos com cocaína, material para embalagem, dinheiro, celulares, uma moto e um tablet.