Radar inicia operação na SP-261, em Bariri, na próxima quarta

Bariri - A partir da próxima quarta-feira (30), entra em operação o radar instalado no km 175+500 da rodovia Bráz Fortunato (SP-261), em Bariri (56 quilômetros de Bauru). A velocidade máxima permitida no trecho é de 60 km por hora tanto para veículos leves quanto para veículos pesados. O monitoramento será feito nos dois sentidos da rodovia.

O equipamento inicia fiscalização após aprovação e homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A autorização para o início de operação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana.

De acordo com a Eixo SP, concessionária responsável pela administração do trecho, a instalação do equipamento atende a determinação do contrato de concessão e tem como objetivo preservar a segurança nas estradas e coibir o excesso de velocidade.

