Comunidade Negra e Cultura homenageiam 13 mulheres 

Nesta sexta (25), às 19h, o Conselho Municipal da Comunidade Negra e a Secretaria de Cultura promovem uma homenagem especial a 13 mulheres, em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O evento será no Teatro Municipal, com entrada gratuita e aberta ao público. A data é um marco na luta contra o racismo e o sexismo, valorizando a contribuição de mulheres negras na sociedade.

As homenageadas deste ano são Ana Beatriz Pereira de Andrade; Camila Fernandes; Dandara Tierra Borges de Brunnis Ferreira; Samara Meira da Silva (Amaranta); Elisandra Tavares Gouvêa; Iasmim Aguiar Rodrigues; Larissa Cristina da Silva Santos; Roberta Beatriz do Nascimento; Sidinea da Silva; Silmara Cristina Vilela; Rose Aparecida da Silva; Solange Aparecida Benício Orestes e Tatiana Pereira dos Santos (Tatiana Sá). A programação contará com a apresentação da Companhia Estável de Dança de Bauru, que levará ao público o espetáculo 'Frida. Com coreografia de Arilton Assunção e direção de Sivaldo Camargo, a performance utiliza a dança contemporânea para refletir sobre temas que envolvem a mulher. Será um momento de reconhecimento e celebração da luta e conquistas.