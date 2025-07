Dupla Gutto Vianni & Cristiano apresenta modões neste sábado

A dupla Gutto Vianni & Cristiano sobe ao palco do Alameda Rodoserv, em Bauru, neste sábado (26), com um show especial, que marca uma nova fase na carreira dos músicos. Os sertanejos lançaram neste mês o DVD 'Modão na Veia', já disponível no YouTube e no Spotify.

O título do trabalho nasceu da percepção de que o público vibra diferente com os modões. "Queríamos cantar esses clássicos, mas com uma pegada mais balada. E funcionou", conta Gutto. O resultado final do projeto será apresentado no Tributo Boate Azul, apresentação especial realizada também em parceria com a CRP Produtora. O evento terá palco 360º e formato 100% mesa, com clima de proximidade com o público.

Com repertório do DVD, o show combina regravações e uma faixa autoral. O material reforça a identidade da dupla, moldada a partir da amizade construída em apresentações nos bares de Bauru e região, onde os dois se encontraram diversas vezes antes de unirem forças.Influenciados por artistas como João Mineiro & Marciano, Zezé Di Camargo & Luciano e Gian & Giovani, os músicos moldaram seu estilo com base na convivência com o público — fator que, segundo eles, influencia diretamente o repertório. "Montamos nosso repertório em cima dessa relação entre público e artista. Preparamos os shows baseados no que querem ouvir. Talvez seja nosso maior diferencial", acrescenta Gutto.