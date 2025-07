Tarcísio inaugura obras na região de Botucatu

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, dará continuidade, nesta sexta-feira (25), à terceira edição da Caravana 3D. O último dia de comitiva tem início às 9h, com entrega de moradias e prédio da Etec em Boituva. A agenda segue à tarde, com inaugurações na região de Botucatu.

Em Bofete, serão entregues obras na rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-147), no km 260, às 14h. Depois, a comitiva segue até São Manuel para inaugurar ponte sobre o rio Araquá. A agenda será encerrada ás 17h, com inauguração de obras na rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, no km 21, em Botucatu.