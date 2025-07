Sesi Bauru oferece 300 vagas gratuitas na Educação de Jovens

Para oferecer uma jornada educacional acessível e enriquecedora aos que buscam concluir a Educação Básica e não tiveram a oportunidade de finalizá-la, o Sesi Bauru oferece 300 vagas gratuitas para a Nova Educação de Jovens e Adultos (Nova EJA) e EJA Profissionalizante, presentes em 36 escolas da instituição no estado de São Paulo. Os interessados podem se matricular no site do Sesi-SP, em www.sesisp.org.br , até o dia 31 de julho para ingresso na turma que se iniciará em 4 de agosto.

A Nova EJA abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (do 1° ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o Senai-SP, oferece certificação profissional em cursos disponíveis no programa.

"A Nova EJA é para todas as pessoas que buscam na educação novos conhecimentos e mudanças em suas vidas. Além disso, o estudante que também se interessar em fazer um dos cursos profissionais oferecidos pelo Senai-SP conseguirá realizar a Educação Básica e a Profissionalizante ao mesmo tempo. E, para atender esses propósitos, contamos com um grupo de especialistas sérios e dedicados", comenta Pedro Caliari, Gerente Regional do Sesi Bauru.