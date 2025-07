Conselho da Funprev analisa sete processos

Os conselheiros fizeram a leitura das atas mais recentes do conselho fiscal e do comitê de investimentos. Em seguida, o colegiado tomou conhecimento das aplicações e dos resgates realizados pela divisão financeira, além dos repasses recebidos pelo Comprev e da aplicação desses recursos, feita pelo comitê de investimentos, referentes ao mês de maio de 2025.

O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) realizou, terça-feira (22), a 14ª reunião ordinária do mandato. Os conselheiros analisaram sete processos durante o encontro. A aposentada Renata Maria Landi e o presidente da Funprev, Donizete do Carmo dos Santos, participaram da reunião ao lado dos membros titulares.

O conselho autorizou a contratação de uma plataforma de CRM via WhatsApp para atendimento e envio de notificações a aposentados e pensionistas. Em relação ao processo sobre o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), os conselheiros foram informados do envio das informações ao Ministério da Previdência e do cumprimento integral dos critérios exigidos, com data-base em 14 de julho de 2025.