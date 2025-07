Bolsa Família e emancipação

Em entrevista, o empresário Ricardo Faria, conhecido como "rei do ovo" e um dos mais ricos do Brasil, citou que está difícil contratar porque as pessoas estão viciadas no Bolsa-Família e não querem trabalhar. Mas a realidade contradiz este empresário e vários setores da sociedade brasileira que usam este argumento de certa forma discriminatório.

Nessa semana, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania divulgou que neste mês de julho de 2025 quase 1 milhão de famílias deixaram de receber o Bolsa-Família graças ao aumento da renda de outras fontes.

E em 2024 mais de 1 milhão e 300 mil famílias que tinham direito ao Bolsa-Família superaram o meio-salário mínimo de renda per capta e deixaram o programa do governo federal.