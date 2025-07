ABBA Majestat e Bee Gees Way fazem show em Bauru

São 458 assentos disponíveis no local, que receberá a apresentação 'ABBA Bee Gees: Encontro', que percorre o circuito nacional. Haverá cenários, figurinos, instrumentos e técnicas vocais que recriam a atmosfera do passado, segundo o produtor cultural Wagner Ferreira, da Ferreira Evento Culturais.

No repertório, clássicos como Dancing Queen (ABBA), Stayin' Alive (Bee Gees), Mamma Mia (ABBA) e More Than A Woman (Bee Gees), entre outros sucessos que marcaram época.

Um tributo duplo, neste sábado (26), será capaz de levar os presentes à cena disco das décadas de 60 a 80. Em um único espetáculo, 'ABBA Majestät' e 'Bee Gees Way' sobem ao palco do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em Bauru, a partir das 19h.

De acordo com ele, espetáculo emocionará tanto quem viveu o auge das bandas quanto as novas gerações, que seguem impactadas pelos hinos populares que ainda tocam nas rádios e na internet. "O formato do show é muito interessante; primeiro começa com o ABBA. Depois, há uma troca para dar espaço no palco aos Bee Gees. No final, os dois grupos se unem e surpreendem o público", revela Wagner.

O evento é realizado pela Ferreira Eventos Culturais, atuante há mais de 15 anos em Bauru, com apoio de Intercity Bauru, Social Bauru, Pizza 430 Napoletana e Baby Buffalo Churrascaria. A promoção é do Jornal da Cidade/JCNET e da 94 FM.

Serviço