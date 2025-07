Faesma de São Manuel começa nesta quinta-feira

A 1ª Feira de Agropecuária e Empreendedorismo de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) começa nesta quinta-feira (24), no Conjunto Poliesportivo " Ayrton Senna da Silva ", com rodeio em touros e show da dupla Clayton & Romário. A entrada é solidária, com doação de um quilo de ração. Nesta sexta (25), quem se apresenta é o cantor Luan Pereira. A entrada será um litro de leite. No sábado (26), o cantor Zé Felipe sobe ao palco. No domingo (27), o show de encerramento será com o palhaço Tubinho. Nos dois dias, a entrada será um quilo de alimento não perecível.