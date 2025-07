Modo de ver nuvens

Assim, defendo o Estado de direito de o Judiciário agir. E ele só age porque temos um congresso analfabeto politicamente, juridicamente e de más intensões.

Pensar o Brasil é tudo que eles não fazem. Ter um projeto de futuro é tudo que eles não fazem, limpar as leis e deixar enxuto o Código Civil, as leis sobre impostos isso eles não fazem. Ficam esperando o Executivo entrar com projeto de lei. São tão vagabundos no trabalho que só sabem discursar, falar bla, bla, bla.

Trabalhar para uma mudança para melhor, nunca. E quando o Executivo entra com projeto só colocam penduricalhos e jabutis, que nada tem a ver com o projeto, escondidos no novo projeto de lei. Isso deveria ser crime e o responsável deputado perder o mandato.