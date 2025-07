Vazamento provocou crateras que engoliram carros, conclui DAE

Depois do susto e dos transtornos entre moradores da região do baixo Higienópolis, em Bauru, devido às duas crateras que cederam no asfalto da rua Rodrigo Romero em um intervalo de 48h e “engoliram” carros, a equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) constatou, nesta terça-feira (22), um vazamento de água na rede de ferro fundido de duas polegadas de diâmetro – provável causa do afundamento da via nas quadras 5 e 6.

O DAE informou que a Chevrolet Tracker LTZ que cedeu com o buraco de um metro e meio de profundidade na quadra 6 foi retirada por volta das 14h desta quarta. A situação foi semelhante à registrada no dia anterior (terça), com uma BMW 328i preta, que afundou na quadra 5 da mesma rua.

Segundo a autarquia, os reparos na tubulação foram realizados e concluídos por volta das 18h30, retomando o abastecimento na área. Já nesta quarta-feira (23), o DAE concluiu a busca por novos focos de vazamento e iniciou o aterramento do buraco. As próximas etapas serão a recomposição da massa asfáltica (pavimentação) e drenagem de águas pluviais, informa o DAE.