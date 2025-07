Protetora denuncia suposto abandono de cão recolhido por servidor

A protetora, conhecida por acolher cães abandonados, alega que, logo depois, recebeu denúncia de que um servidor municipal teria supostamente abandonado o animal em uma estrada de terra em Agudos. No sábado (19), após buscas, a cachorra foi encontrada na zona rural de Lençóis Paulista e, segundo a postagem, adotada e encaminhada para um local seguro.

"Fica aqui minha indignação e repúdio a aqueles que deveriam proteger, e não ser um desserviço pra causa animal", declarou. "Faremos o boletim de ocorrência, e todos os envolvidos serão responsabilizados no rigor da lei". O BO foi registrado por ela na segunda-feira (21), na delegacia do município, como praticar ato de abuso a animais.

Ela também levou o caso até o Ministério Público (MP). Nesta terça-feira (22), de acordo com a protetora, o contrato que a Prefeitura de Borebi mantinha com o marido dela, prestador de serviços, foi rescindido pela administração. Ela alega possuir um áudio sobre o fato e disse que ele será anexado ao autos do inquérito para apuração de eventual coação.

A reportagem apurou que o funcionário público também registrou um BO, por difamação. Ele alegou que o animal teria pulado da caçamba do seu veículo e fugido durante o trajeto até um abrigo temporário em Lençóis Paulista. O caso será investigado pela Polícia Civil que, procurada pela reportagem, confirmou os registros dos BOs.