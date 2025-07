Juiz anula cassação da vereadora Myrella Soares, em Bariri

Uma decisão do juiz Vinicius Garcia Ferraz, da Comarca de Bariri, acatou o pedido de liminar feito pela defesa da vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) e revogou sua cassação, ocorrida no último dia 14/7, na Câmara Municipal. A informação foi publicada nesta quarta-feira (23) pela página de notícias Noticiantes Centro-Oeste Paulista.

Com a decisão, os votos favoráveis à cassação dos vereadores Ricardo Prearo, Aline Prearo, Daniel de Madureira, Paulo Crepaldi, Roni Romão e Laudenir Leonel estão anulados e Myrella volta ao Legislativo. Diz a sentença: “Ante o exposto, concedo a liminar para suspender os efeitos da Resolução nº 04/2025 da Câmara Municipal de Bariri e, por conseguinte, reconduzir, para todos os efeitos, a impetrante Myrella Soares da Silva ao cargo de Vereadora até o julgamento final da ação”.

O juiz acatou a manifestação do promotor de justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior. Ele sustentou que a Câmara de Bariri cometeu irregularidades no processo de cassação, com inúmeras falhas no relatório de Aline Prearo, atestando a “nulidade absoluta”, ao cravar que a relatora da CP adicionou elementos estranhos à denúncia inicial em seu parecer.