Bauru Basket renova com Alex Garcia por mais uma temporada

O Brabo fica! Na manhã desta quarta-feira (23), a diretoria do Bauru Basket anunciou a renovação de contrato com o ala/armador Alex Garcia. A permanência do ídolo era uma das mais aguardadas pela torcida. Afinal, em 10 anos defendendo as cores do Dragão, o jogador acumula os títulos do NBB Caixa (2017), Campeonato Paulista (2014), duas Liga Sul-Americanas (2014 e 2022) e uma Liga das Américas (2015). Isso sem falar dos prêmios individuais e de toda a garra demonstrada dentro de quadra. Não à toa, é dele a silhueta do logo do principal torneio de basquete do país.

“Hoje, falar de Bauru, pra mim, representa muito mais do que falar de basquete. Além da tradição nacional e internacional que temos na modalidade, pesa o acolhimento que eu e minha família tivemos na cidade. E não apenas o carinho que recebemos no ginásio Panela de Pressão, mas no dia a dia mesmo, em qualquer canto que a gente vai. Por isso amamos Bauru", declarou o camisa 10.

Histórico

Natural de Orlândia (SP), Alex começou a jogar profissionalmente na equipe do COC/Ribeirão Preto. Após conquistar quatro títulos paulistas e um brasileiro, transferiu-se para a NBA, onde defendeu o San Antonio Spurs e o New Orleans Hornets. Após sua saída da liga norte-americana, o ala/armador colecionou passagens vitoriosas pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, pelo Brasília (DF) e pela Seleção Brasileira.