DAE faz manutenção programada em adutora da Comendador em Bauru

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realizará, nesta quinta-feira (24), uma manutenção programada na adutora do reservatório Pulmão, da Estação de Tratamento de Água (ETA), na altura da quadra 35 da Avenida Comendador José da Silva Martha.

Para viabilizar a intervenção, será necessário fechar o registro de saída de água do reservatório durante a execução dos trabalhos. Por essa razão, o abastecimento será temporariamente interrompido nos bairros Vila Independência, Jardim Terra Branca, Jardim Solange, Vila Nipônica, Vila São Francisco, Vila Santista, Jardim Gaivota, Jardim Eugênia, em parte do Jardim Shangri-lá e no Condomínio Jardins do Sul. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da tarde do mesmo dia, com a normalização do abastecimento ocorrendo de forma gradativa durante o período noturno.

O DAE orienta os consumidores das áreas afetadas a utilizarem suas reservas domiciliares de forma consciente, priorizando o consumo essencial. Imóveis com caixa d'água de capacidade adequada não deverão sentir os maiores impactos da manutenção.