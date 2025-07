Polícia Civil prende acusado de matar homem na frente do filho

Equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Bauru prenderam, em Matão, na madrugada desta quarta-feira (23), um homem de 21 anos acusado de homicídio. O crime ocorreu no início de junho, no Núcleo Geisel, onde a vítima foi baleada na cabeça e no tórax, na frente do filho pequeno e de um sobrinho.

Bruno Moraes Neques, de 30 anos, foi atingido por mais de 20 disparos de pistolas 9 mm e .380, quando caminhava pela quadra 2 da rua das Jaqueiras, ao lado do Sambódromo, na noite de 4 de junho.

A partir das investigações, a Polícia Civil obteve na Justiça o mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que estava escondido na casa de familiares na cidade de Matão, na região de Araraquara. Seu comparsa no assassinato foi preso na semana passada, no bairro Fortunato Rocha Lima, segundo informou o titular da 3ª Delegacia de Homicídios, delegado Cledson Luiz do Nascimento. Ambos teriam incendiado o Fiesta utilizado no crime, conforme a Polícia Civil.