Odor forte e misterioso é sentido em vários bairros de Bauru

O JCNET procurou, via assessoria de imprensa, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para checar se ela foi acionada e se tem como para identificar o que tem provocado o odor que se assemelha à matéria orgânica em decomposição.

Um odor forte e, por enquanto, misterioso é sentido em vários bairros de Bauru, nesta quarta-feira (23). Além das manifestações em redes sociais, o mau cheiro já provocou queixas junto à Defesa Civil. O órgão, porém, não é responsável por investigar a origem do que muita gente classifica como ‘fedor’.

CASOS RECENTES

A situação não é inédita. Em setembro e outubro de 2017, conforme o JCNET noticiou na época, moradores de diversos bairros do município também sentiram cheiro semelhante, especialmente no período da manhã. Enxofre, lixo, vinhoto e alimentos estragados foram algumas das suposições de leitores à época.

Já em agosto de 2023, diversos bauruenses pararam para conferir o solado do calçado. “Pisei no cocô?” Essa era uma dúvida comum. O tema também ganhou repercussão naquela oportunidade. Nos dois casos, a dúvida também pairou no ar, sem que houvesse uma explicação.