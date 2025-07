Prestadores de serviço são flagrados furtando fios de cobre

Após ser acionada via Centro de Operações Integradas (COI), equipe da GCM fez contato com responsável pela obra e foi informada de que um prestador de serviço estaria retirando fios de cobre do local e guardando em um Gol pertencente a um comparsa.

Segundo ele, a chave do Gol ficava em um armário sem cadeado. No carro, atrás do banco do motorista, a GCM localizou um saco branco contendo fios de bitolas e cores variadas, no total de 34 quilos, com valor estimado de mercado, em sucata, de R$ 1,6 mil.

A dupla foi levada ao plantão policial e autuada por furto qualificado. Um dos homens tinha mandado de prisão civil em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. Os dois permaneceram presos aguardando apresentação na audiência de custódia.