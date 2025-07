Noroeste anuncia saída do atacante DG

O Esporte Clube Noroeste informou, no final da noite desta terça-feira (22), que o atacante Douglas Santos da Silva, o DG, de 26 anos, não integra mais o elenco profissional do clube. O atleta disputou seis jogos defendendo a camisa do Noroeste. Detalhes desta saída não foram divulgados. O jogador vinha sendo criticado por parte da torcida.

"Agradecemos ao DG pelo período em que esteve no clube e desejamos muito sucesso na continuidade de sua carreira", resumiu o clube, em nota enviada à imprensa e postada em suas redes sociais.

O Noroeste volta a campo pela Copa Paulista neste sábado (26), às 17h, contra o Grêmio Prudente, no Estádio Municipal Paulo Constantino. O time será comandado pela primeira vez pelo interino Pereira (auxiliar técnico permanente).