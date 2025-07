Republicanos quer foco em Bauru; Lima será coordenador regional

De olho em maior representatividade, o Republicanos quer ampliar os espaços ocupados pela legenda na discussão política num projeto regional de crescimento que prevê dar vida orgânica à agremiação partidária e encurtar a distância entre Bauru, que hoje sofre sem um representante eleito, São Paulo e Brasília.

“O plano passa por colocar o partido mais perto das lideranças regionais para garantir maior interlocução com os governos estadual e federal, o que inclui aumentar o diálogo com nossos vereadores”, disse ao JC nesta terça-feira (22) Roberto Carneiro, presidente estadual da sigla, citando nominalmente os nomes dos vereadores Beto Móveis e Edson Miguel, correligionários.

O movimento não deixa de ser uma espécie de retomada do papel dos partidos numa época em que políticos buscam muito mais “carreiras solo”, de olho na própria imagem, do que a construção de um projeto coletivo.

Daí vem o próprio manifesto do Republicanos, lembra o presidente estadual em referência ao documento em que a legenda se reafirma como “um agente moderador, defensor do equilíbrio, do bom senso” – nos moldes do conservadorismo clássico.

“Às vezes temos quem caminhe de forma isolada, o que é natural. Mas a gente tem buscado essa sinergia. Se você acompanhar a votação do partido na Câmara dos Deputados, o Republicanos é o partido que mais vota de maneira coesa. E discute isso junto ao presidente [nacional] Marcos Pereira”, afirma Carneiro.

“Apesar de sabermos que a política tem ficado um pouco difusa, o Republicanos segue buscando um caminho para atuarmos em grupo”, acrescenta.

Essa é uma tarefa que fica a partir de agora a cargo do prefeito de Agudos, Rafael Lima Fernandes, novo coordenador regional do Republicanos. “Sou um soldado do partido”, resumiu Lima ao JC nesta terça.

“Estou trabalhando por Agudos e terei agora esse compromisso de ajudar cidades vizinhas e essa interlocução do partido junto ao governador Tarcísio [de Freitas] e junto ao deputado Marcos Pereira [presidente nacional do Republicanos] também. É uma oportunidade para ajudar as pessoas fazerem políticas públicas e auxiliar no fortalecimento do partido”, menciona.

A indicação não veio ao acaso, afirmam dirigentes do partido, e se deve principalmente à boa relação que Agudos tem mantido com o Palácio dos Bandeirantes – cujo titular, Tarcísio, é filiado ao Republicanos.

“Tenho sido muito bem atendido. Nesses primeiros seis meses de governo [municipal] nós já recebemos três secretários de Estado, o que demonstra que o Republicanos e o governador têm trabalho em conjunto conosco”, diz Lima.

O próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal Marcos Pereira, prevê se aproximar de Bauru no âmbito do projeto de fortalecimento do partido – e já tem dialogado nesse sentido com o vereador Beto Móveis. “Demanda é o que não falta”, brinca o parlamentar.

“O Beto será ponto focal do mandato de Marcos Pereira para que possamos fazer ações de maneira efetiva na cidade”, explica Diego Polachi, assessor parlamentar do presidente nacional do Republicanos.

Fim da escala 6x1 é tema de encontro da CUT na OAB Bauru

A subsede da CUT-SP em Bauru promove nesta quarta-feira (23) o painel "Economia, Lei, Reforma Sindical: a Jornada 6x1 em pauta", que reunirá representantes de diversas áreas - do parlamento ao movimento sindical - para discutir os impactos da jornada de seis dias consecutivos de trabalho para um dia de descanso, conhecida como escala 6x1. Gratuito e aberto ao público interessado, o evento será realizado no auditório da OAB Bauru a partir das 19h.

O encontro terá como expositores o deputado federal Vicentinho (PT) e o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fernando Lima. Com mediação do advogado e ativista de direitos humanos Jorge Moura, a mesa de debates será composta por Flávio Coutinho, coordenador da subsede de Bauru da CUT; Williana de Fátima Oja, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Bauru; e Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal).

Entre os assuntos a serem tratados, estão os efeitos dessa jornada na saúde física e mental dos trabalhadores, o plebiscito popular que a CUT está promovendo e os benefícios da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1 também para a economia brasileira. A OAB Bauru fica na avenida Nações Unidas, 30-30, Vila Nova Cidade Universitária.