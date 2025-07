A solução aos roubos no INSS

O Congresso Nacional vai instalar nos próximos dias a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Investigação) encarregada da apuração dos descontos irregulares realizados nos proventos dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridades Social). Nos próximos dias os partidos indicarão os deputados e senadores que comporão o órgão apurador e, quando este estiver completo, começarão as verificações. Por outro lado, o Governo garante que até o final do ano pagará em parcela única tudo o que foi descontado irregularmente dos aposentados e pensionistas.

A ação será custeada pelo Tesouro e, em seguida, as associações e indivíduos que receberam o dinheiro irregularmente serão chamados a repor as importâncias nos termos da lei. Inicialmente falava-se no desvio de R$ 6 bilhões, mas hoje já se estima em R$ 90 bilhões, pois além dos descontos ainda há um esquema de empréstimos consignados irregulares. O esquema de ressarcimento dos segurados é realizado com base em informações do aplicativo Meu INSS e através do atendimento presencial nos Correios e nos balcões e telefones do próprio INSS. Já que decidiu assumir a reposição dos descontos irregulares, o governo federal está buscando assegurar-se de não ser acionado judicialmente porque nesse caso se estabeleceria duplicidade e prejuízo à operação. Para isso, pede e aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ações dessa natureza não sejam aceitas. Infelizmente, a questão do desconto irregular aos aposentados e pensionistas vem sendo politizada.

O presidente Lula já declarou inúmeras vezes que o esquema começou no governo de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro e seus seguidores dizem que é coisa que vem desde o governo de Dilma Rousseff e Bolsonaro teria tentado diminuir a incidência das fraudes mas estas aumentaram com a volta de Lula à presidência da República. Essa discussão pode interessar aos políticos, que vão pedir votos nas eleições do próximo anos. Para o segurado que sofreu o prejuízo, apenas o pagamento do que foi irregularmente descontado resolverá o problema.