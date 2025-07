Forças de segurança flagram drogas em edícula e jovem é preso

Lençóis Paulista - Nesta terça-feira (22), durante o cumprimento de mandado de busca em uma residência no Conjunto Habitacional Ibaté, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), agentes das forças de segurança encontraram grande quantidade de drogas em uma edícula nos fundos. O morador, de 20 anos, foi preso em flagrante por tráfico.

As buscas, realizadas no fim da tarde, foram precedidas de trabalho de apuração conduzido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Lençóis Paulista que apontou o envolvimento do investigado no comércio ilegal de entorpecentes naquela região da cidade.

Nas diligências, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram 45 porções de maconha, 98 pinos com cocaína, 32 pedras de crack e uma balança de precisão no telhado e dentro de uma almofada, em um edícula nos fundos da casa.