Bauru: tenente Borjão, que morreu aos 60 anos, recebe homenagens

Policiais militares, civis e equipes de resgate prestaram homenagens ao segundo tenente da reserva Edson Borges, conhecido como “Borjão”, que atuou na Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores e morreu neste domingo (20), aos 60 anos. O corpo dele foi sepultado na tarde desta segunda-feira (21), no Cemitério do Jardim Redentor, em Bauru.

Borges fazia tratamento de hemodiálise há mais de 10 anos. O cortejo fúnebre do local do velório até o cemitério foi acompanhado por viaturas da PM, Polícia Civil e Samu. O vereador Cabo Helinho (PL), que foi colega de farda e era amigo pessoal do 2º tenente da reserva, lamentou a morte dele, a quem definiu como “um homem íntegro, leal e de coração gigante”.

“Conviver com o segundo-tenente PM Borges — o nosso eterno sargento Borjão — foi um privilégio que a vida me deu. Trabalhamos juntos por muitos anos, enfrentando batalhas diárias, dividindo alegrias, dificuldades e aprendizados que levarei comigo para sempre. O Borjão partiu no dia 20 de julho e foi sepultado no dia 21, deixando em todos nós um vazio imenso. Um mito. Um mestre. Um exemplo de policial e de ser humano”, declarou.