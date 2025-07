Estão abertas inscrições para curso de dança em Bauru

Estão abertas as inscrições do curso preparatório para a audição da Companhia Estável de Dança de Bauru. Interessados devem se inscrever presencialmente até o dia 30 de julho, de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Secretaria de Cultura, na Nações Unidas, 8-9, no Centro. As aulas começam no dia 4 de agosto.