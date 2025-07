O Adeus a Preta Gil, dentro e fora do País

Após a confirmação da sua morte, Preta Gil, 50 anos, recebeu inúmeras homenagens de amigos, autoridades e fãs pelas redes sociais, dentro e fora do País. As mensagens destacam a personalidade exuberante da artista, seus posicionamentos contestadores e, principalmente, sua dedicação aos amigos e familiares. A repercussão tomou não só a imprensa brasileira, como também a internacional. Constou em veículos de Portugal, Espanha e até na Índia.

Filha de Gilberto Gil, a artista e empresária tinha 50 anos e retornava dos EUA, onde participava de tratamento experimento contra câncer colorretal. A agência de notícias AFP, uma das principais do mundo, ressaltou sua carreira. A notícia foi repercutida por veículos de renome como o Público, de Portugal, e o El País Uruguai. Preta estava nos Estados Unidos desde maio, mas morava no Rio de Janeiro, onde também nasceu. A prefeitura e o governo do estado do Rio decretaram luto oficial de três dias. A cantora e empresária foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023, e chegou a entrar em remissão da doença. Mas em 2024, voltou a apresentar a doença em outros locais do corpo, o que a levou a uma nova rodada de operações e medicamentos, e ao tratamento experimental. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, e deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Como intérprete, ela gravou quatro álbuns de estúdio - o último - Todas as Cores -, foi lançado em 2017 -, e dois CDs e DVDs ao vivo. Um dos pontos altos de sua carreira foi a criação do Bloco da Preta, bloco de carnaval de rua do RJ, que chegou a reunir cerca de 500 mil pessoas. Ela também era sócia da empresa Mynd, uma das principais agências de marketing digital do Brasil.