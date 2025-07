Comércio reclama de furtos e prefeitura quer adotar medidas

Furtos constantes, prejuízo nas vendas e sensação de abandono. Esse foi o cenário descrito por representantes do comércio de Bauru durante audiência pública realizada na última quarta-feira (16), na Câmara. Idealizada pelo vereador Pastor Bira (Podemos), a reunião teve como foco a segurança nos centros comerciais da cidade — em especial a área central, onde as reclamações se multiplicam.

A audiência fez parte de uma série de encontros promovidos pelo parlamentar para discutir segurança pública no município. O primeiro, no mês passado, tratou das escolas. Um terceiro debate está marcado para o próximo dia 25, com abordagem mais ampla sobre a cidade.

Na abertura da sessão, um vídeo apresentou relatos de comerciantes sobre furtos recorrentes, com destaque para a troca de produtos roubados por drogas. Bira defendeu o debate ao afirmar que os crimes afetam lojistas, funcionários e consumidores.