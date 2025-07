A seleção natural e a política

A diversidade de ecossistemas e as condições ambientais fazem com que os animais desenvolvam mecanismos de adaptação para garantir a sobrevivência das espécies, seja para alimentação, proteção contra predadores ou reprodução. Esse foi o lampejo da aula de biologia que minha filha colocou na roda de conversa depois de um banho congelante de cachoeira nas montanhas de Minas Gerais. O motivo, uma espécie de borboleta que finge ser outra, a espécie conhecida como Monarca é menos caçada por predadores por ser tóxica. Já a Vice-rei, sua cópia idêntica não possui esse veneno, mas ganha sua proteção na semelhança física, um exemplo clássico de mimetismo.

Voltar das miniférias essa semana e entrar novamente no ecossistema pouco natural da maior metrópole do país, foi também voltar a respirar as toxicidades criadas pelo maior predador do planeta, o ser humano. A taxação de 50% sobre as importações brasileiras imposta por Trump, na prática não parece ser boa para nenhum setor da economia brasileira. Mas a política, assim como a natureza, tem o poder de produzir mecanismos que servem a objetivos de preservação de posicionamentos muito específicos no jogo da sobrevivência. O estilo do presidente norte-americano não parece se assemelhar ao delicado mimetismo das borboletas, a estas se assemelham outros perfis, que se sentam às mesas fora do expediente e criam clones à sua imagem e semelhança.

Trump está mais para o que se denomina na biologia de Aposematismo, os animais geralmente peçonhentos que se destacam fortemente no ambiente em que vivem por possuírem padrões inconfundíveis de cores fortes e grafismos excêntricos, como por exemplo a cobra Coral. No atual cenário, a política deixou de ser apenas a disputa de ideias e passou a ser sobretudo, uma disputa de narrativas. O discurso "antissistema" utilizado pelas correntes de direita hoje, é muito similar ao discurso utilizado quando a esquerda era oposição.