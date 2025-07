IFSP Bauru tem cursos gratuitos de tecnologia, digital e elétrica

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), câmpus de Bauru, abriu inscrições para quatro cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, inclusão digital, elétrica residencial e acessibilidade. Os interessados têm até o dia 27 de julho para garantir participação. As formações são voltadas a diferentes faixas etárias e reservam parte das vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme prevê a Lei nº 12.711/2012.

A lista de cursos inclui Introdução à Língua Brasileira de Sinais (Libras), destinado a maiores de 14 anos, com início em 4 de agosto e aulas às segundas-feiras, das 19h às 21h, no IFSP Bauru; Inclusão Digital Móvel para Terceira Idade, voltado a pessoas com 40 anos ou mais, com aulas a partir de 31 de julho, às quintas-feiras, das 14h às 17h, no Centro de Inovação Tecnológica (CIT/Sedecon); e Instalações Elétricas Residenciais, com atividades práticas para maiores de 15 anos, a partir de 4 de agosto, às segundas e terças-feiras, das 14h15 às 16h, também no CIT/Sedecon. A quarta formação oferecida é o curso de Formação Cisco CCNA ITN (versão 7), voltado à introdução às redes, com aulas on-line aos sábados, das 13h às 14h, a partir de 2 de agosto.

Ao todo, são 57 vagas distribuídas entre ampla concorrência e cotas. A seleção será feita por ordem de inscrição, sem cobrança de taxas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do formulário disponível no link https://encurtador.com.br/dSUYA. A relação dos selecionados será divulgada no dia 28 de julho, no site oficial bru.ifsp.edu.br. A matrícula será presencial, realizada no primeiro dia de aula de cada curso.