Morre Natal Camparim, ex-presidente da AABB de Bauru e Creci

Morreu nesta segunda-feira (22), aos 70 anos, em Bauru, Antonio Natal Camparim. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (90 km ao sul de Bauru), Camparim trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil. Foi presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Bauru, de 1983 a 1988, deixando como obras maiores a sede social e o ginásio de esportes.

Advogado formado na ITE Bauru, tornou-se corretor de imóveis, tendo sido delegado regional do Creci. Na sua tradicional Imobiliária Natal, atuou por 34 anos, até o final de 2024.

Deixa um filho residente em Curitiba e o seu sepultamento será em Santa Cruz do Rio Pardo, amanhã, às 10h.