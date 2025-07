Operação reprime venda de bebida alcoólica para adolescentes

Na última sexta-feira (18), foi realizada uma operação conjunta entre Ministério Público, Polícia Militar, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente com o objetivo de apurar denúncias de venda de bebidas alcoólicas para adolescentes em estabelecimentos comerciais da cidade de Agudos, especialmente as chamadas "adegas". Na ocasião, um estabelecimento foi fiscalizado pela rua Prefeito José Nogueira de Abreu no Jardim Canaã.

Ao todo, seis menores de idade foram identificados no local, sendo seus pais e responsáveis acionados para comparecimento no estabelecimento.

Toda a documentação elaborada durante a operação passará agora a ser analisada pelo Ministério Público, que intimará os pais e responsáveis pelos adolescentes localizados durante a ação. No mesmo sentido, também serão verificadas as condições de funcionamento do estabelecimento fiscalizado junto aos órgãos municipais. Assim, a Prefeitura Municipal será instada para analisar as condições de funcionamento desse e de outros estabelecimentos congêneres, já identificados pelo Ministério Público ao longo de procedimento que tramita no órgão.