Churrasco da Vila Vicentina agita domingo em Bauru

A 74.ª edição do tradicional Churrasco da Vila Vicentina foi marcada por recorde de público, solidariedade e uma programação ampliada. Pela primeira vez realizado em dois dias, o evento reuniu milhares de pessoas no sábado (19) e domingo (20), no Recinto Mello Moraes, em Bauru.

No domingo (20), com entrada gratuita, a programação contou com o show do projeto Tributo Amigos, atividades para crianças e o aguardado show de prêmios, além de um leilão virtual solidário que movimentou os participantes.