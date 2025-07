Asfalto abre e ‘engole’ carro de luxo em rua de Bauru

Um motorista teve sua BMW E81 preta ‘engolida’ por uma cratera de seis metros de comprimento que se formou na noite deste domingo (20), por volta das 23h30, na quadra 5 da rua Rodrigo Romeiro, próxima à avenida Nações Unidas, na região central de Bauru. Parte do calçamento, em frente a um condomínio, também afundou e está interditado.

Uma avaliação preliminar da Secretaria de Infraestrutura, nesta segunda-feira (21), aponta para um problema no Departamento de Água e Esgoto (DAE). O JCNET acionou a autarquia, que informou que equipes estão se deslocando para verificar a causa e programar a manutenção imediata. O asfalto neste endereço é novo. O recape foi feito há cerca de 1 ano.

Ainda segundo apuração do JC/JCNET, para infelicidade do condutor, a abertura ocorreu justamente no ponto onde ele havia parado por poucos minutos. O JCNET busca imagens de câmeras de segurança.