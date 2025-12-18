Uma investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultou, nesta quarta-feira (17), na prisão de quatro pessoas e na apreensão de aproximadamente 13,5 toneladas de fios e cabos de cobre de origem ilícita, além de veículos e dinheiro, em uma ação contra o furto e a receptação de materiais de energia elétrica e telefonia.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações tiveram início há cerca de três meses, quando equipes do SIG, coordenadas pelo delegado Marcelo Góes, passaram a mapear estabelecimentos suspeitos de comprar e revender fios e cabos furtados na cidade. Durante o trabalho, os policiais identificaram que grande parte do material era repassada a um comércio localizado na rua São Sebastião, no bairro Nova Esperança, de propriedade de dois irmãos, de 21 e 23 anos. O local já era conhecido da polícia, pois o pai dos investigados havia sido preso anteriormente no mesmo endereço pelo crime de receptação qualificada.

As apurações apontaram ainda que, semanalmente, um caminhão vinha até Bauru para recolher a maior parte dos fios e cabos furtados na cidade, que posteriormente eram encaminhados a uma empresa de fundição localizada em Guaianésia, no Estado de Minas Gerais. Também foi identificada a possível associação dos irmãos com outro investigado, proprietário de diversos comércios de sucatas e reciclagens, situados próximos a pontos conhecidos de venda de drogas.

Flagrante