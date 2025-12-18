Uma investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultou, nesta quarta-feira (17), na prisão de quatro pessoas e na apreensão de aproximadamente 13,5 toneladas de fios e cabos de cobre de origem ilícita, além de veículos e dinheiro, em uma ação contra o furto e a receptação de materiais de energia elétrica e telefonia.
De acordo com a Polícia Civil, as apurações tiveram início há cerca de três meses, quando equipes do SIG, coordenadas pelo delegado Marcelo Góes, passaram a mapear estabelecimentos suspeitos de comprar e revender fios e cabos furtados na cidade. Durante o trabalho, os policiais identificaram que grande parte do material era repassada a um comércio localizado na rua São Sebastião, no bairro Nova Esperança, de propriedade de dois irmãos, de 21 e 23 anos. O local já era conhecido da polícia, pois o pai dos investigados havia sido preso anteriormente no mesmo endereço pelo crime de receptação qualificada.
As apurações apontaram ainda que, semanalmente, um caminhão vinha até Bauru para recolher a maior parte dos fios e cabos furtados na cidade, que posteriormente eram encaminhados a uma empresa de fundição localizada em Guaianésia, no Estado de Minas Gerais. Também foi identificada a possível associação dos irmãos com outro investigado, proprietário de diversos comércios de sucatas e reciclagens, situados próximos a pontos conhecidos de venda de drogas.
Flagrante
Durante uma ação de vigilância realizada nesta semana, os policiais flagraram um dos irmãos utilizando uma empilhadeira para colocar ao menos oito bags de fios de cobre em frente ao caminhão estacionado no estabelecimento. Diante da situação, as equipes do SIG realizaram a abordagem e surpreenderam os dois irmãos e o motorista do veículo no momento em que contabilizavam a carga.
Em um veículo pertencente à empresa de reciclagem, estacionado em frente ao local, foram encontrados 115 quilos de cabos telefônicos de torres da operadora VIVO, além de capas de fios de cobre. Já no interior do estabelecimento, a polícia apreendeu outros materiais metálicos pertencentes à CPFL, como cabos de aterramento, religadores, reguladores de tensão, cruzetas e cadeias de isoladores, totalizando dezenas de quilos, todos reconhecidos por representantes da concessionária como produtos de furto.
Em uma gaveta de um armário, os policiais localizaram cerca de R$ 12 mil em dinheiro, valor que, segundo os investigados, seria utilizado para a compra de materiais.
Representantes da CPFL e da Vivo estiveram no local e reconheceram cerca de uma tonelada de cabos de cobre pertencentes às empresas, que estavam sobre o caminhão. Também foram identificados objetos da CPFL relacionados a um furto ocorrido aproximadamente uma semana antes, na zona rural de Bauru.
Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos envolvidos pelos crimes de associação criminosa e receptação qualificada. Os veículos utilizados na ação foram apreendidos, assim como todo o material, que será devolvido às empresas após a identificação completa dos itens.
Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no local. Ao final, a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas dos investigados.