Homem morre após ser baleado no pescoço em Bauru; autores fugiram

Um homem de 42 anos morreu após ser baleado no pescoço no final da tarde deste domingo (20), no Jardim Vitória, em Bauru. Segundo o registrado em boletim de ocorrência, a vítima, Márcio Alves, estava soltando pipa na quadra 1 da rua João Batista Fazzio, quando foi surpreendida por dois homens.

Conforme o JCNET apurou, Alves não era conhecido no meio policial. Até o fim da noite deste domingo, os criminosos não haviam sido identificados. Dois delegados estiveram no local do homicídio e a Polícia Civil, agora, investiga a motivação e a autoria do crime.