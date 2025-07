Jovem morta em acidente na Bauru-Jaú é sepultada em Barra Bonita

A jovem Gabriela Testa Dias, 27 anos, vítima de um acidente ocorrido no sábado (19) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, foi sepultada na manhã deste domingo no Cemitério Municipal de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). Conforme o JCNET divulgou, ela conduzia um Fiat Mobi que capotou por volta de 10h20 de sábado no quilômetro 195 mais 600 metros da via, no sentido Bauru-Jaú, na altura de Itapuí.

A morte gerou forte comoção nas redes sociais e no município de Barra Bonita, sua cidade de origem. Gabriela era engenheira de alimentos e confeiteira e, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), viajava para visitar familiares.

Por motivos a serem esclarecidos, ela perdeu o controle da direção do Fiat Mobi, que, desgovernado, atravessou o acostamento, colidiu em um talude e capotou, ficando imobilizado na faixa de rolamento com as rodas para cima. A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica foram acionados para o atendimento da ocorrência. De acordo com a Artesp, Gabriela usava cinto de segurança, mas morreu no local do acidente, presa nas ferragens do veículo. A jovem deixa o pai, a mãe e uma irmã.