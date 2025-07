Show 'Pés Descalços'de Zeca Collares traz leveza e poesia

Leveza, alegria, paz e poesia são a essência do show "Pés Descalços", de Zeca Collares, marcado para as 20h do 31 de julho, uma quinta-feira, às 20h, na Arena Dalli Beach Sports, em Bauru. Para fazer a abertura da apresentação do cantor, que já dividiu o palco com nomes como Almir Sater, Renato Teixeira e Pena Branca & Xavantinho, sobem ao palco, às 18h, os estudantes Pedro Marques (violão), Laura Miranda (violino), Raphael Brammer (violão) e Ashley Victoria (vocal) do 'Espaço Musical Thiago Ortigosa'.

O professor Thiago também acompanha o vocal no evento de folk e música popular brasileira (MPB), que celebra o aniversário do Dalli Beach Sports e ocorre na véspera dos 129 anos de Bauru, comemorado em 1 de agosto, quando é feriado municipal. Às 19h haverá um intervalo para consumo na praça de alimentação e playlist ambiente.

Depois, com sua viola caipira, Zeca Collares apresenta músicas autorais dos nove álbuns lançados, além de clássicos "que estão na alma do nosso povo", enfatiza o artista. Ele adiantou ao JC que tocará canções inéditas ainda não apresentadas ao público. "Minhas raízes vão da música caipira ao Carimbó, mas o meu estilo é uma mistura total, assim como a nossa cultura", destaca.