Hotéis se adaptam à alta demanda por inclusão pet e crescem

Esse avanço também impacta o turismo, impulsionando mudanças como a criação de novas regras para o transporte de avião, no fim de 2024, e o lançamento de normas da ABNT para hotéis e restaurantes com espaços pet friendly.

O mercado está se tornando mais pet friendly? Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil indicam que sim.

A tendência vem atraindo um público exigente: de acordo com levantamento da Booking.com, 46% dos viajantes brasileiros preferem destinos que aceitam animais de estimação, e 43% consideram esse critério ao escolher uma acomodação. Ainda, segundo o Ministério do Turismo, as buscas por hotéis pet friendly cresceram 238%.

Nesse contexto, o turismo pet desponta como uma das principais apostas para 2025. A crescente demanda por inclusão animal está redesenhando o cenário do turismo, abrangendo desde a infraestrutura de transporte e hospedagem até a programação de eventos e atrações, com foco em atender também aos animais de estimação.

"Desde 2017, quando iniciamos nossas atividades em Curitiba, oferecemos serviços especiais voltados aos pets. E isso não se limita a cães e gatos - o hotel já recebeu até convidados ilustres, como uma cacatua pet influencer", conta o diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque.