Inverno chuvoso reduz casos de incêndio em vegetação em Bauru

Bauru registrou queda no número de ocorrências de incêndio em vegetação em 2025. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 440 casos no primeiro semestre, volume 33,4% menor que os 661 focos contabilizados no mesmo período do ano passado. O resultado está alinhado à tendência de decréscimo no número de ocorrências em todo o Estado.

Segundo o Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de janeiro a junho, foram detectados 295 focos de incêndios florestais no território paulista, sendo um em Bauru. Já no primeiro semestre de 2024, foram observados 1.299 casos, dez deles na cidade.

O inverno com mais nebulosidade e chuvas é apontado como um dos motivos do resultado, por reduzir as condições climáticas favoráveis à propagação de fogo. Em Bauru, por exemplo, foram 118,4 milímetros de precipitações em junho de 2025, o maior volume para o período em 13 anos.