Só o Chelsea tem mundial!

É oficial: A Fifa reclassificou o formato anterior do "Mundial" e o Chelsea passou a ser reconhecido como primeiro e único campeão mundial de futebol interclubes.

Por que as torcidas faziam memes umas com as outras dizendo, por exemplo, que o Palmeiras não tinha mundial, ou que o mundial conquistado pelo Corinthians no ano 2000 não valia? Porque esses torneios tiveram um formato diferente. Pois agora a entidade máxima do futebol mudou o formato que vigorava até 2024, e então é como se um novo campeonato tivesse começado do zero.

Ou seja: o Palmeiras não tem mundial, o São Paulo também não tem mundial, muito menos o Corinthians, ou o Santos, Grêmio, Flamengo... O primeiro - e por enquanto o único - que tem mundial então é o Chelsea, que neste ano conquistou o título do novo formato da competição. O que ficou para trás ficou para a história, por isso é válido guardar jornais, pôsteres, fotos com o time, essas coisas.