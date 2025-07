Panela de Pressão: patrimônio histórico de Bauru

Importante iniciarmos este artigo, definindo o conceito de Patrimônio que, além de estar previsto em nossa Constituição Federal de 1988, o IPHAN e Cartas Patrimoniais o define como sendo um conjunto de bens, materiais ou imateriais, de valor e importância histórica, artística, cultural, arqueológica ou científica para uma sociedade. Assegurar a permanência, proteção e preservação do patrimônio são importantes para a memória coletiva e a identidade de um povo, sobretudo para o usufruto das gerações presentes e futuras, servindo como base para a compreensão sócio-histórica de referências culturais voltadas para sua apropriação social, reconhecimento, valorização e preservação.

Destaca-se, que o patrimônio também é um importante elemento de desenvolvimento econômico e social, gerador de emprego e renda. Pode, inclusive, ser utilizado para atividades privadas, promovendo desenvolvimento e, se necessário, sofrer alterações de usos. No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que gere, protege e promove os bens culturais do país e os reconhecidos pela Unesco. Cada estado brasileiro possui um conselho de preservação, no estado de São Paulo temos o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e, no município de Bauru, o CODEPAC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru). Todos com significativa contribuição à preservação da memória da produção e criação humana e natural. Em Bauru, existem quase 50 bens tombados, de variados tipos, que vão desde a Locomotiva a Vapor - Nº 01, à edificações de expressivo valor histórico e cultural, além de bens imateriais registrados.

Quanto ao Esporte Clube Noroeste, fundado em 1910 por operários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o Ginásio de Esportes Panela de Pressão, o conjunto esportivo do estádio, o campo de futebol, as piscinas (que após anos de uso foram desmanchadas por apresentarem problemas estruturais), os vestiários e a antiga lanchonete, são expressivos exemplares de projetos e edificações de arquitetura esportiva modernista, projetados pelo premiado arquiteto e engenheiro Ícaro de Castro Mello, também autor de projetos como o Bauru Tênis Clube, o Estádio e o Ginásio do Ibirapuera/SP, Sesc Consolação e Itaquera, das piscinas do Parque da Água Branca e do Clube Sírio, do Ginásio Sesc Bertioga, dos Ginásios de Brasília e de Fortaleza, do Estádio Brinco de Ouro da Princesa do Guarani FC, em campinas; tradicional adversário do E. C. Noroeste, hoje correndo sério risco de ser demolido porque foi vendido, e o Estádio Mané Garrincha em Brasília, recentemente reformulado por seus filhos arquitetos Vicente e Eduardo de Castro Mello (esse último, contemporâneo de faculdade do arquiteto bauruense Jurandir Bueno Filho) para a Copa do Mundo de futebol. Portanto, trata-se de um bem de valor excepcional que caracteriza a arquitetura moderna e a história da ferrovia e dos ferroviários de Bauru.