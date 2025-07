Saúde de trump e a nossa

Mantendo prática diária, lendo o JCNET descobri que o presidente Trump está sofrendo de insuficiência venosa crônica. Vi também que os comerciantes de São Paulo estão preocupadíssimo com as retaliações que se farão a partir do mês vindouro. Que virá na taxação dos produtos brasileiros em 50%. Ressaltando ainda que isso se fará também por "práticas de deslealdade" do Brasil para com os americanos.

Deslealdade alegada e especificada com relação ao Pix e ao comércio da região da 25 de Março/capital. Fato que assusta os comerciantes locais e que, através da ANIVINCO25, pedem ao presidente Lula que os ajudem temendo por seus empregos. E que, segundo a associação, representam mais de 35 mil empregos formais.

Bem, vai daí que pensei na minha saúde, e na saúde dos familiares e colegas aqui da nossa empresa, nos adoecimentos que estamos vendo "normalmente" todos os dias. Imaginando quantos têm fundo na sobrecarga da parte psicológica. E a nossa capacidade, ao menos teoricamente, de evitar esse adoecimento. Na "graça" que é termos um plano de saúde que nos socorra, e que continue com esse socorro (a tempo), enfim, mediante tantas coisas que ocorrem não só aqui, mas no mundo de forma geral, ocorreu-me também que estamos e somos levados muitas vezes de roldão.