Mulher é morta com golpes de facão em Santa Cruz do Rio Pardo

Uma mulher de 43 anos foi morta pelo marido com golpes de facão na manhã deste sábado (19), na residência do casal, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A vítima, Adriana da Silva Nascimento, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo e foi levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu à extensão dos ferimentos.

O feminicídio foi registrado por volta das 9h20, na rua Clemente Ferreira, na Vila Santa Aureliana. De acordo com informações da Polícia Militar, em circunstâncias a serem esclarecidas, Adriana foi atacada pelo marido, de 42 anos, que a atingiu com golpes de facão no pescoço, braços e costas.

Em seguida, ele fugiu do local, mas posteriormente foi localizado e preso em flagrante pela PM no Parque das Nações e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos. A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Samu, mas morreu na Santa Casa. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Cruz do Rio Pardo.