Homem morto em confronto com a PM em Bauru é identificado

O homem que morreu no início da noite desta sexta-feira (18) durante confronto com a Polícia Militar (PM) em Bauru foi identificado como Lauriano Teles de Jesus, 41 anos. Conforme o JCNET divulgou, o caso ocorreu às margens da linha férrea, próximo ao viaduto que liga o Jardim Bela Vista à Vila Falcão, na altura da quadra 1 da avenida Nuno de Assis, na região central de Bauru.

Segundo relato registrado em boletim de ocorrência pelos quatro agentes da equipe de Força Tática envolvidos no episódio, durante patrulhamento visando o combate a roubos e ao tráfico de drogas, a equipe avistou três indivíduos, um deles com uma mochila, entre os vagões abandonados existentes no local.

Quando os PMs se aproximaram, dois deles fugiram e Lauriano, ainda de acordo com o descrito no BO, teria efetuado diversos disparos contra a guarnição, que revidou. Um dos policiais efetuou dois disparos com fuzil 762 e outros dois atiraram duas vezes, cada um, com suas respectivas pistolas. O quarto agente não teria usado sua arma.