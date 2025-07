Agudos elege rainha, princesa e madrinha da 20ª Festa do Peão

Em uma noite marcada por emoção, beleza e solidariedade, Agudos (22 quilômetros de Bauru) conheceu, na última sexta-feira (18), a corte que representará a 20.ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro. O concurso, realizado no histórico Cine Theatro, reuniu grande público e celebrou a escolha da Rainha, Princesa e Madrinha do evento, resgatando uma tradição de muitos anos no município.

Entre as 18 candidatas inscritas, Ana Lívia conquistou o título de Rainha da Festa do Peão. Josy Zulian foi eleita Princesa, enquanto Monique recebeu a faixa de Madrinha, completando a corte que abrilhantará as festividades do rodeio na próxima semana.

Na primeira etapa, dez finalistas foram selecionadas para a grande final. A decisão ficou por conta de uma banca de jurados, que avaliou postura, desenvoltura e simpatia das participantes.