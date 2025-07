Homem é preso em Bauru com 230 pinos de cocaína e arma

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (18), no bairro Tangarás, em Bauru, com uma arma de fogo, 230 pinos de cocaína e R$ 550,00 em dinheiro. O boletim de ocorrência (BO) foi registrado com tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e apreensão de veículo.

O indivíduo trafegava com uma moto, quando tentou fugir de uma abordagem policial, segundo o BO. Ele foi seguido por uns quarteirões, mas abandonou a moto e fugiu a pé.

O homem foi alcançado pelos policiais e detido. Disse que o dinheiro era fruto do seu trabalho e que a arma era para defesa própria. Sobre a cocaína, o preso permaneceu em silêncio.